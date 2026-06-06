生徒へのわいせつ行為を理由に懲戒解雇された私立学校の教員について、教育委員会が調査せずに教員免許を取り上げた処分は妥当か。この点が争われた訴訟で、東京高裁が「妥当」とする判決を言い渡していたことがわかった。調査に時間がかかることを考慮し、「処分撤回」とした１審判決を取り消したが、元教員は行為を否定し上告している。（中村俊平）訴訟を起こしたのは、横浜市内の私立学校の教員だった男性。昨年１０月の高