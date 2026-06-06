【Summer Game Fest 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、Paramount Gamesが手がける「TMNT: The Last Ronin」が発表された。 本作は「ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ」を原作とするゲーム最新作。トレーラーでは月が真っ赤に染まっていく様子のほか、プラチナゲーム