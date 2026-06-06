「がん予防のために何を食べればいいのか」――そう考える人は多いかもしれません。しかし近年は、“食べるもの”だけでなく、毎日何気なく続けている食習慣も、がんリスクと関係する可能性が指摘されています。この記事では、『食べてはいけないもの×いいもの』(伊勢呂哲也／Gakken)から抜粋して、医師が「習慣化には注意したい」と語る食べ物について紹介します。○がんを遠ざけたいならコレをやめようここでは、部位ごとのがん