【女子旅プレス＝2026/06/06】ディズニー＆ピクサー最新作映画の公開を記念したスペシャルカフェ「トイ・ストーリー5」OH MY CAFEが、2026年7月3日（金）より東京、大阪、愛知、宮城にて、順次期間限定オープン。キャラクターをイメージしたフードやドリンク、限定オリジナルグッズが多数揃う。【写真】ウッディたちの可愛いメニュー全貌◆ウッディら人気キャラメニューが充実「トイ・ストーリー5」OH MY CAFEは、シリーズ最新作『