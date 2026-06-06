メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋に夏の訪れを告げる「熱田まつり」が5日開かれ、約1000発の花火が夜空を彩りました。 「熱田まつり」は熱田神宮で1年の間に行われる約70の祭典や行事の中で最も重要とされ、今年も多くの来場者で賑わいました。 5日は午前10時に天皇陛下の使いである勅使がお供えものの御幣物を奉納しました。 夜になり、約1000発の花火が熱田神宮公園から打ち上げられると、家族連れなど大勢の