登録したら終わり？ 世界遺産の本当の使命とは 世界遺産の登録には、推薦書類の作成や調査、合意形成、保全計画の整備など、準備段階から多くの費用・手間・時間が掛かります。そこまでして、たくさんの国や地域が世界遺産の登録を目指すのはどうしてでしょう。もちろん、世界遺産への登録をきっかけに世界的な注目が集まり、観光客が急増する例はあります。しかし、すべての世界遺産に当てはまるわけではなく、登録後すぐに観