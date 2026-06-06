卵巣は40年間働いたら機能は完全に終了する 卵巣が働くのは初潮から閉経まで 女性ホルモンを分泌している卵巣には、生まれたときには約200万個もの卵胞（卵子のもと）が詰まっています。初経を迎える頃にはこの卵胞が成熟し、その結果、成熟卵胞から１つの卵子が排出される月に１回の「排卵」が起こり始めます。 この卵子の在庫は決して増えることはなく、年齢とともに数が減っていきます。初経を迎えて排卵の準備が整う