来週の主な予定ECB政策金利に米CPI、日本GDP改定と国内企業物価指数 ・日本GDP改定下方修正へ、設備投資（ソフトウェア除く）予想外の減少 ・日本国内企業物価指数原油高で一段と加速へ、前年比「5%超」見通し ・ECB政策金利利上げ確実視、ラガルド総裁はどこまでタカ派姿勢示すか ・米消費者物価指数コアCPIは低調か、消費者の慎重姿勢が物価を抑制 ECBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（ʍ