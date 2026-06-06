１日からの週は、ドル円相場が底堅いドル高・円安トレンドのなかで「160円の節目」を巡る攻防が続き、値動きは膠着感が強まった。背景にある最大の要因は、日米欧の絶対的な金利差であり、これが円キャリー取引を強力に下支えした。日本政府が過去最大規模の円買い介入を実施した後も円安観測は揺らがず、市場は一貫してドル円の160円台乗せを試す展開となった。さらに、中東情勢の緊迫化も相場を押し上げた。米国とイラン