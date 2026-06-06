左上から吉田鈴プロ、髙野愛姫プロ、吉澤柚月プロ、木戸愛プロ JLPGAツアー2026シーズン第13戦『ヨネックスレディスゴルフトーナメント2026』（賞金総額9,000万円、優勝賞金1,620万円）は、初日が終了しトップが「-2」で7人、ついで「-1」で6位タイが9人という大混戦を予感させる展開となった。 開場から30周年の節目を迎えた新潟県長岡市の名門コース「ヨネックスカントリークラブ」の攻