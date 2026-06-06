【モンテレイ（メキシコ）５日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表のメキシコ・モンテレイ事前合宿３日目がスタートした。５月３１日のアイスランド戦で足に違和感を覚えて前半のみで退いた主将ＭＦ主将ＭＦ遠藤航（リバプール）は、初日、２日目に続いてグラウンドに姿を見せず、チーム本体とは離れて別メニュー調整となった。一方でこの日から、５月３１日のアイスランド戦まで帯同して