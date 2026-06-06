俳優の石原良純が５日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日３時間ＳＰ」（金曜・午後６時５０分）に出演。石原慎太郎さんという偉大な父を持ったことへの率直な思いを明かす一幕があった。この日のトークで共演の長嶋一茂、高嶋ちさ子と両親のどちらと似ているかの話題になり、一茂が「本当に嫌だった。父親と比較されるのが」と父・長嶋茂雄さんへの正直な思いを明かすのを真剣な表情で聞いていた良純。偉大な父を持つメリ