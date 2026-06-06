すし酢でさらに食べやすい「コールスロー」に 夏が近づきつつあるこの時期に食べたくなるコールスロー。子どもに人気のサラダですが、簡単に作れるだけについつい同じ味になっていませんか。そんな時は、すし酢を使うことで味変だけでなくさっぱりしてさらに食べやすくなります。 初めて試した人やリピーターからも大絶賛の嵐！ つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「さっぱりしていて食べやすい」「簡単に作れて