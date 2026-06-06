東京駅から徒歩1分のところに、多くの外国人が駆け込む年中無休のクリニックがあります。そこには、日本に到着後、耳に激痛がはしり、不安で寝られないというイタリアからの観光客に、突然、脚が赤く腫れてしまったというスコットランドからの観光客が。様々な症状をかかえてやってくる外国人観光客を取材しました。■「到着したばかり…左耳に激しい痛みが」東京駅近くの年中無休のクリニック「Tokyo Station International Clini