歌手の後藤真希（40）が6日までに自身のインスタグラムを更新。美脚が光る個性的な衣装姿を公開した。4日放送のフジテレビ「STAR」（木曜後7・00）に出演した後藤。「#STARありがとうございましたとっても楽しかったです」と感想をつづり、共演したミュージシャンで俳優の浜野謙太との2ショットを公開した。続けて、オフショットを複数投稿。黒いTシャツに大胆な大きなスリットが入ったベージュのロングスカートと黒いロ