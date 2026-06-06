化粧品ブランド「Pureal（ピュレア）」は2026年6月3日から21日までの期間、渋谷モディ 1F カレンダリウムで「Pureal POPUP STORE in SHIBUYA」を開催しています。無くなり次第終了だよ〜！会場では、スキンケアブランド「Pureal（ピュレア）」の部分用シートマスク・アップグレードシートマスクを含む全シートマスクに、姉妹ブランド「Pureal Lab+（ピュレア ラボプラス）」の美顔器・フェイスクリームを販売。さらに、美顔器を実