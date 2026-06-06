横浜家系ラーメン大和家では、2026年6月6日・7日・12日・13日の計4日間で「大感謝祭2026」を開催します。全員もらえるのが嬉しい大和家の看板メニューは、臭みのないコクのある豚骨スープに伝統の醤油ダレと塩ダレが選べる「横浜家系ラーメン」です。加水率を極限まで下げた中太ストレート麺はスープとの相性抜群で、麺の硬さ・味の濃さ・油の量を好みで調整できるので、カスタマイズも楽しめるのが魅力。開催期間中は、店内利用で