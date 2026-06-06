6月5日、サンロッカーズ渋谷は、渋谷区とマザータウンに関する覚書を締結したことを発表した。あわせて、クラブのマスコットキャラクター「サンディー」の銅像を渋谷区へ寄贈した。 サンロッカーズは2016年から渋谷区をホームタウンとして活動。10シーズンにわたり築いてきた連携・協力関係を改めて確認し、今後も継続していくことを目的として、渋谷区をクラブが大きく発展し