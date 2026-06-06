6月6日（現地時間5日、日付は以下同）、サンアントニオ・スパーズとニューヨーク・ニックスによる「NBAファイナル2026」第2戦が開催される。4日の第1戦を落としたスパーズだが、ルーキーのディラン・ハーパーがSNS上で見せた“ある行動”が話題となっている。 第1戦の試合後、ハーパーは自身のTikTokアカウントで、ディアロン・フォックスのパフォーマ