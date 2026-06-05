治療や検査の進歩により、がんは今や「不治の病」ではなくなりました。ですが、重要なことは定期的な検査による早期発見・早期治療です。そこで今回は、大腸がんの症状や検査、大腸カメラではどのような病気がわかるのかについて日本消化器病学会専門医の山田 晃弘先生（横浜内科おなかクリニック院長）に伺いました。 編集部 大腸がんの検診では、どんな検査をするのですか？ 山田先生 まずは問診でリスク要因などを評