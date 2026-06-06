「投稿したあと、何度も何度も反応を見てしまう」「本音を書いたあとで、急に恥ずかしくなって消してしまう」SNS疲れを感じる人は少なくない。しかし、その疲れの原因はSNSそのものではなく“自分との関係”にあるかもしれない。文筆家・土門蘭氏の著書『ほんとうのことを書く練習』では、「書くこと」と「自由」の関係について語られている。本記事では、「書いているのになぜ不自由になるのか」、について書かれた内容をもとに考