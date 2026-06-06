お天気がぐずつきがちな梅雨の季節だからこそ室内でかわいい動物たちに癒やされたい！ＳＮＳなどで話題を集める最新アニマルカフェを調査します！《出演》松丸亮吾（謎解きクリエイター）マツヤマイカ（シューイチ★セブンリポーター）《店舗》★大きな耳がトレードマーク！フェネックとふれあえるお店Fennec House（フェネックハウス）新大久保店所在地：〒169-0073東京都新宿区百人町2-11-2 新戸山アネックス2階営業時間：平