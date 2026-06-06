ヤクルトの高梨が日本ハム戦に先発登板する。同投手は14年から18年まで日本ハムに在籍。日本ハム戦は19年ヤクルト移籍後の19年6月4日、昨年6月11日と2度登板も勝ち星はない。既に日本ハム以外の11球団から勝利を挙げており、6日の試合に勝てばプロ野球24人目の全球団勝利となる。今季はここまで5勝をマーク。6月までに6勝なら18、22年の各5勝を抜く最速ペース。16年にマークした自己最多の10勝の更新も視野に入ってくる。もっ