6日の楽天戦に予告先発の村上は、5月16日の広島戦から23日巨人戦、30日ロッテ戦の登板3試合連続で勝利投手。4試合連続なら自身初になる。村上の登板3試合連続勝利はこれまでも23年2度と25年3度の5度あり、その次戦は敗戦2度、勝敗なし2度、シーズン終了1度だった。一方で4年連続4度目の登板となる楽天戦は過去3試合で0勝2敗、防御率3・60とこちらも未勝利。実は初めて4試合連続勝利に挑んだ23年6月6日の相手が当時初登板の楽