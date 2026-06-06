“頑張らずにキレイをキープ！”をテーマに、ずぼらママ向けの簡単な掃除術などを公開している、みーこさん（@mico__kurashi）が6日までに自身のインスタグラムを更新。SNSで見つけたという、夏にぴったりの「氷そうじ3選」を紹介した。【画像】氷を使ってお掃除！“3つのアイデア”みーこさんは「SNSで夏にぴったりの涼しい掃除発見！！氷を入れるだけだからめっちゃ簡単だよ」とコメントを添え、動画を投稿。水200ml、重曹大