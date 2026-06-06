俳優の桜田通が主演するショートドラマ「ホームレス婚〜彼の正体は億万長者？！〜」が13日から縦型ショートドラマプラットフォーム「ReelShort」で配信される。痛快で胸キュンな大逆転シンデレラストーリーで、ヒロイン役は志田音々が演じる。クリスマスイブに結婚式を挙げることを心待ちにしていたヒロインだが、婚約者から捨てられてしまう。母親と祖母にあわせる顔がない中で、ホームレスの主人公と結婚することになる。だ