歌手でタレントの研ナオコ（72）が5日、自身のブログを更新。NHK連続テレビ小説『風、薫る』で共演する俳優・見上愛（25）からプレゼントしてもらったという“レア”なスタッフTシャツを披露した。【写真】「可愛い」イラスト＆文字にこだわり光る朝ドラ『風、薫る』のスタッフTシャツこの日、静岡県で行われた浜松公演を終えた研は、きらびやかなロングドレスをまとい、ステージ上でライトに照らされた横顔が印象的な写真とと