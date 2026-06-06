【Summer Game Fest 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、Steam用マルチプレイヤーホラー「SAW GENESIS」が発表された。 公開されたPVではジグソーらしき人物が登場。3対1マルチホラーマルチプレイの様子や「SAW」シリーズらしいゴア表現などを確認できる。 【SUMMER GAME FES