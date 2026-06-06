【Summer Game Fest 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、プレイステーション 5//Xbox Series X|S/PC用用シミュレーションRPG「STAR WARS ZERO COMPANY」が発表された。本作は2027年発売予定。販売はEA。 公開されたムービーではプレーヤーは様々なキャラクターを戦場に投入できる。