【Summer Game Fest 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」のYear 4キャラクターが発表された。 発売から3周年を迎えた「スト6」。今回新たにヤスミン、アルジュ