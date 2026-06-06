5日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏と今江敏晃氏が、西武戦でサヨナラ打を放った中日・阿部寿樹について言及した。阿部は0−0の9回二死一、二塁の場面に代打で登場すると、高橋光成が1ストライクから投じた2球目の154キロストレートをライト前に弾き返すサヨナラ打。これで中日は連敗を5で止めた。館山氏は「渋いですね。出したら必ず打ってくれるんじゃないかなという期待しかな