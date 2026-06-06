ご近所付き合いの中で、何かとマウントを取ってくる人に出会ったことはありませんか？ 今回は、夫の役職を理由に優位に立とうとするママ友に対し、天然な知人が放った“素朴な疑問”によって空気が一変したエピソードです。本人に悪気がなくても、見下すような言動は思わぬ形で自分に返ってくることもあります。誰かと比べて優位に立とうとすることの気まずさと、人との距離感について考えさせられた出来事をご紹介します。