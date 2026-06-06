撮影や輸送用で開発が行われてきた日本のドローンが、戦争の道具に。国も後押しする中、大手が防衛産業に参入する理由とは？ 【写真を見る】撮影･輸送から“兵器”へ?! 国産ドローン 手りゅう弾搭載のものも…｢日本にないと大変なことに｣ ウクライナと提携の企業も 鳥になった様な情景を高画質で撮影。時には災害の現場調査や測量、さらには物資の輸送など、日本でも実用化が進められているドローン。 しかし