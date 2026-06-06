オランダ、日本、スウェーデン、チュニジアの4カ国が同居北中米ワールドカップ（W杯）で日本代表が入るグループFについて、米紙「ニューヨーク・タイムズ」が展望記事を掲載した。そのなかで日本とオランダの一戦について「興味深いスタイルの衝突」と表現している。グループFはオランダ、日本、スウェーデン、チュニジアが同居。グループ突破の本命と見なされているのは、2022年のカタール大会でベスト8入りを果たし、FIFAラ