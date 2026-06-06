U-16日本代表の三井寺眞が途中出場から1ゴール1アシストを記録したU-16日本代表は6月3日、U-16インターナショナルドリームカップ第1節でU-16コートジボワール代表と対戦して3-2で勝利した。コートジボワール、アルゼンチン、フランスなどの強豪と対戦する今大会の初戦では、後半16分から出場したFW三井寺眞が存在感を示した。1-2と1点ビハインドだったなかで投入された三井寺は、後半29分にMF梶山蓮翔のループパスを右サイドで