1996年以来の採用、1960年FAカップ決勝でも輝いた紋章が復活来季をイングランド2部で戦うウォルバーハンプトンは現地時間6月4日、2026/27シーズンの新ホームユニフォームを発表した。伝統をリスペクトしたデザインに、現地ファンからは歓喜の声が上がっている。特別な記念エディションとなる今作では、クラブバッジに代わり、数百年の歴史を持つ都市のアイデンティティを象徴するウォルバーハンプトンの市章が採用された。この