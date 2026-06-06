俳優の桜田通が、１３日午前０時配信スタートの縦型ショートドラマアプリ「ＲｅｅｌＳｈｏｒｔ」の連続ドラマ「ホームレス婚〜彼の正体は億万長者？！〜」に主演することが６日、発表された。ヒロインは志田音々が演じる。王道の「身分隠し（王子様）」「逆転（復讐、ふくしゅう）」など、痛快＆胸キュン要素満載のシンデレラストーリー。自分を捨てた婚約者（梶山武雅）が、いとこ（入山杏奈）と結婚することになった彩音（志田