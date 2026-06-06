部活動の遠征中に起きた痛ましい事故。生徒たちの安全は、どう守られるべきなのか。5月に福島県の磐越道で高校生など21人が死傷した事故から1か月。長野県内の学校やバス会社の現状から、安全管理の課題を探ります。“安全”が守られなかったことで起きてしまった、痛ましい事故。5月6日、福島県の磐越道で、新潟・北越高校の男子ソフトテニス部員を乗せたバスがガードレールなどに衝突。3年生の部員1人が亡くなり、後