☆ヤクルト―日本ハム（１４：００・神宮）ヤクルト＝高梨、日本ハム＝山崎ヤクルトは５日の日本ハムとの初戦を延長の末に１―３で落とした。巻き返しを狙う６日は今季ここまで５勝１敗の高梨が先発する。高梨は自身が１４〜１８年に所属した日本ハムに勝てば１２球団勝利となる。リーチがかかっていた昨年６月１１日に日本ハム戦（エスコン）に登板したが４回９安打６失点で敗戦。リーチをかけてから２度目の対戦でリベンジし、