フリーアナウンサーの徳光和夫さんが６日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、サッカーの北中米Ｗ杯に挑む日本代表が４日、メキシコ・モンテレイでの事前合宿２日目の練習を行い、当初使用予定だったメキシコ１部リーグ、ティグレスの練習場のピッチが悪天候の影響で傷み、初日に続き、２日目の４日も練習場所を変更になったことを伝えた。