今月11日開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は5日（日本時間6日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで全体練習を行った。この日からDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が、サポートプレーヤーとしてチーム練習に合流した。前日には、日本サッカー協会(JFA)の山本昌邦技術委員長が、「明日からサポートプレーヤーとして、チームに合流してもらいます」と吉田の合流を明かしていた。「彼は現役選手なので、