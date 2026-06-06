【Summer Game Fest 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」が、日本時間6月6日6時より開始された。 「Summer Game Fest」は、毎年6月に開催される大規模な大型ゲームイベント。今後発売予定となっているゲームの最新情報が発表される。YouTubeで配信されているほか、ニコニコ生放送では通訳字幕付きの生配信もされている。 【