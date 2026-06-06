【SUMMER GAME FEST 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、「帰唐 Blood Message」の新映像が公開された。 本作はNetEase Gamesが手掛けるシングルプレイ用のアクションアドベンチャーゲーム。作品としては中国の唐の末期の時代を舞台としている。今回公開された映像は1人の男にフォーカスを当てた内容で、焼け野原