【Summer Game Fest 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用タクティカルハンティングアクションゲーム「進撃の巨人3」が発表された。 本作は、立体起動装置など「進撃の巨人」ならではの装備を駆使