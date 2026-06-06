JR東海によりますと、6日午前7時半ごろ、東海道線の熱田駅～笠寺駅間で自動車が橋桁に衝突したとの情報があり、名古屋駅～共和駅間の上下線で運転を見合わせました。その後、安全が確認されたとして、午後7時58分に運転を再開しました。遅れが出ている区間もあるため、最新情報を確認するようにしてください。