「税金を安くしろ！」と怒鳴る客に、プロが返した意外な一言「税金を安くしろ！」と怒鳴られたとき、正論で返すのは逆効果。相手をさらに怒らせず、納得へ導くプロの切り返し方とは？ 見当違いの要求にどう向き合えばいいのか、現場ですぐ使える一言を紹介します。クレーム対応で参考にしたいのが、『クレームは「最初の30秒」で9割解決 クレーム対応 最強の話しかた［完全版］』（ダイヤモンド社刊）です。今回は、同書から特別に