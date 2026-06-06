フリーの皆藤愛子アナウンサー（４２）が中央競馬（ＪＲＡ）の調教を見学する姿を公開した。６日までにインスタグラムで「日本ダービーの取材で、栗東トレーニングセンターへお邪魔しました」と報告。「川田将雅騎手、松山弘平騎手、杉山晴紀先生、ロブチェンの順にお会いしてお話を伺いました」と明かし、「全てが楽しく貴重な経験であっという間の１日でした！トレセンでお世話になった皆さま、お忙しい中温かくご対応いただ