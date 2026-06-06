◆米男子プロゴルフツアーメモリアル・トーナメント第２日（５日、米オハイオ州ミュアフィールドビレッジＧＣ＝７５６９ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、２３位で出た２０１４年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、４ボギーの７３で回り、通算１オーバーの１９位に順位を上げた。トップと１０打差で週末を迎える。１３位から出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は３バーディー、４ボギー、１トリ