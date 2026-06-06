ロシアのプーチン大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領が戦争終結に向けて呼びかけている首脳会談について、応じない姿勢を示しました。プーチン大統領：会談する意味を見いだせない。ロシア軍の攻勢を止めたいだけだ。プーチン大統領は5日、サンクトペテルブルクで開かれている国際経済フォーラムの会合で、ゼレンスキー大統領が4日の公開書簡で求めた戦争終結に向けた首脳会談について、応じない姿勢を明確にしました。また