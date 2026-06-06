皇族数の確保策について、衆参両院の議長・副議長がとりまとめた案が明らかになりました。衆参両院の議長・副議長が5日に会談し、皇族数の確保策について「立法府の総意」とする案について合意しました。案はまず、天皇陛下、秋篠宮さま、悠仁さまの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないとしています。その上で、政府の有識者会議が示した、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案の2つ